Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erbaa ilçesinde operasyon düzenledi. 12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü ve 54 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA