Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda sahte içki üretip satmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda sahte içki üretip satmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tokat Merkez’e bağlı Yağmurlu ve Karakaya köylerinde meydana geldi. Evlerinde ürettikleri sahte alkolü piyasaya sürmeye hazırlanan M.D. ve S.B. isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramada ise 120 litre fermente içki ve 25 litre distile rakı ele geçirildi.