Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Tokat’a sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu. Etkili olan sağanak yağış, Tokat oto sanayisinde yaklaşık 10 dükkanı su basmasına neden oldu. Dükkanlarını basan suyu temizlemek isteyen esnaf seferber olurken bazı işletmelerde su baskını maddi hasara neden oldu.