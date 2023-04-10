Tokat’ta, 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Atatürk heykeline çelenk sunuldu.

Uzunburun hizmet binasında düzenlenen tören de İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Atatürk heykeline çelenk koydu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan " Koronavirüs salgınında ve deprem felaketinde de almış olduğumuz görevler ile halkımıza daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek sunmak için çalışan, Teşkilatımızın siz değerli mensuplarına gösterdiğiniz üstün gayret fedakârlık ve özveri için teşekkür ederim" dedi.

"Kahraman Türk polislerisiniz"

178. Yılında polis teşkilatının huzur ve güven sağlamaya devam ettiğini belirten İl emniyet müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Sizler bu aziz milletin huzur ve güvenliğini, devletin bölünmez bütünlüğünü sürdürmek için göğsünü siper eden, giydiği üniformanın ve gölgesinde hizmet verdiği şanlı bayrağımızın onurunu sıcak, soğuk, yağmur, kar demeden her ortam ve şartta koruyan kahraman Türk Polislerisiniz. Terör ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve genel asayiş düzenin sağlanmasına yönelik yedi yirmi dört aralıksız olarak sürdürdüğünüz azimli ve kararlı çalışmaların yanı sıra koronavirüs salgınında ve deprem felaketinde de almış olduğumuz görevler ile halkımıza daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek sunmak için çalışan, Teşkilatımızın siz değerli mensuplarına gösterdiğiniz üstün gayret fedakârlık ve özveri için teşekkür ederim. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, bayrak ezan ve Kuran mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

"Fedakarlık timsali olan siz değerli meslektaşlarım"

Erdoğan, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, kederli aileleri ile Aziz Milletimize de başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Fedakarlık timsali olan siz değerli meslektaşlarıma, emeklilerimize ve kıymetli ailelerinize sağlık ve esenlikler temenni eder, bir kez daha teşkilatımızın kuruluşunun 178. yılını kutlarım" ifadelerini kullandı.