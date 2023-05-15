Tokat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. G.G.K. idaresindeki Skoda marka 06 AY 3773 plakalı araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu C.D. yönetimindeki Peugeot marka 34 DDN 454 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere sevk etti. Kaza sonucunda tek şeridi kapanan yolda trafik polisi ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.