Tokat’ta takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dodurga köyü mevkiinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Yeşilyurt ilçesinden Çamlıbel beldesi istikametine giden D.Ö. idaresindeki 60 ADV 450 plakalı Ford marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. D.Ö. yönetimindeki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.