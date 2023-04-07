Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uluslararası D-100 Karayolunda meydana gelen kazada Niksar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (31) idaresindeki 14 AAT 011 plakalı otomobil, zeminin ıslak olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp savrularak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E.Ç. (28) ve M.Ç (33) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar ve Reşadiye Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.