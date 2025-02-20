Tokat’ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Erbaa ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 60 EJ 151 plakalı otomobil ile R.V. yönetimindeki 10 AC 117 Suzuki marka cip çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile M.S.Ö., A.K. ve H.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.