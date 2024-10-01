Uzun yıllardır bakımsız durumda olan ve şehrin en işlek alanlarından biri olan Tokat Otobüs Terminali, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun talimatlarıyla yenilenmeye başladı. Terminaldeki esnafları, otobüs işletmelerini ve yolculuk hazırlığı yapan vatandaşları ziyaret eden Başkan Yazıcıoğlu, otogarda köklü değişiklikler yapılacağının müjdesini verdi.

"Kentimize hayırlı olsun"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yeni terminalin çok güzel olacağını belirterek, "2001 yılında inşa edilen Tokat Otobüs Terminali’nde uzun yıllardır herhangi bir yenilenme, değişim çalışması yapılmamış. Otogarımız Türkiye’nin en kötü otogarlarından biri durumunda. Bizler Tokat’ta her alanda değişimi başlattık. Şehirlerarası otobüs terminalimizi de bu değişime dahil etik. Otobüs terminalimizin yolcu bekleme alanları, ortak kullanım alanları, işletmelerimizin olduğu alanlarda ve otobüs alanlarında yeni düzenlemeler yapacağız. En başta otobüs terminalimizin peronların olduğu alanda asfaltı yenileyeceğiz. Yeşil alanlarımızdaki peyzajı yapacak ve yeni banklar ve oturma grupları ile sahadaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şuan da halkımızın ortak kullanım alanlarında inşaat çalışmamızı başlattık. WC’lerin tamamını yıktık ve yenisini yapıyoruz. İnşaatımız devam ediyor. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Tokat’ımız hak ettiği günlere yeniden kavuşturmak için adım adım çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şehrimizin aynası olan otobüs terminalimiz inşallah çok güzel olacak. Kentimize hayırlı olsun’" diye konuştu.