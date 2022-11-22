Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın görenleri korkuttu.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın görenleri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Erbaa ilçesi Cibril köyü Arap deresi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Kuruyan otlar ve yaprakların tutuşması sonucu çıkan örtü altı yangınına ekipler kısa sürede müdahale etti. 3 arozöz ile yaklaşık 40 işçinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alan etkilendi. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın çıkış nedenin tespit edilmesi için ise çalışma başlatıldı.