Tokat’ta Organ ve Doku Bağış sistemine kayıtlı bağışçı sayısı son 3 yılda bin 200 kişi arttı.

Tokat’ta Organ ve Doku Bağış sistemine kayıtlı bağışçı sayısı son 3 yılda bin 200 kişi arttı.

Tokat Cumhuriyet Meydanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘’Organ Bağışı Haftası’’ etkinlikleri dolayısı ile stant açıldı. Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Türkiye’de organ bağışı sayısını artırmak ve halka organ bağışı bilincini geliştirmek amacıyla her yıl 03-09 Kasım tarihleri arasında etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Yurt genelinde binlerce hastanın organ beklemekte, ölümle yaşam arasındaki çizgide hayata umutla tutunmaya çalışmakta olduğuna dikkat çeken Nergiz, organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Tokat’ta 2019 yılında Organ ve Doku Bağış sistemine kayıtlı 4 bin 353 gönüllü bağışçı sayısının 5 bin 588’e çıktığını belirten Nergiz, "Ülke genelinde 22 bin 735 kişi organ beklemektedir. Bekleme sırasıyla kalp: 809, karaciğer: 1337, böbrek: 19 bin 80, Akciğer: 39 pankreas: 265, ince bağırsak: 1, Kornea: 1204. Vatandaşlarımızın etkinlikler çerçevesinde organ bağışında bulunması için tüm sağlık kuruluşlarına ve hafta boyunca Cumhuriyet Meydanında müdürlüğümüzce kurulan standımıza başvurmaya davet ediyoruz" dedi.