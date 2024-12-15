Tokat’ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Nehri’nde mahsur kalan yaralı ördeği, Amasya’dan gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde bir ördeğin nehir sularının içinde çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Suyun derin olması nedeniyle ördeğe erişilemeyince su altı kurtarma ekibi olan Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım talebinde bulunuldu. Turhal’a gidip halat merdivenle nehre inen ekipler, boynuna ağ takılmış haldeki yaralı ördeği kurtardı. İpe bağlanıp kıyıya çıkarılan ördek, tedavisi için veterinere götürüldü.