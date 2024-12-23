Tokat Belediyesi, motorize zabıta ekiplerini hizmete sunarak şehirdeki hizmet hızını artırmayı ve denetimleri etkinleştirmeyi amaçlıyor.

Tokat Belediyesi, şehirde bir ilke imza atarak motorize zabıta ekiplerini hizmete sundu. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen bu yenilik, vatandaşlara daha hızlı, adil ve şeffaf hizmet sunmayı amaçlıyor.

"Değişime devam" sloganıyla çıktıkları yolda üretken belediyecilik anlayışını benimseyerek önemli adımlar attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; Tokat’ta motorize zabıta ekiplerinin kurulmasının, belediye hizmetlerini daha verimli hale getireceğini ifade etti. Başkan Yazıcıoğlu, "Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak amacıyla bünyemize dahil ettiğimiz motorize zabıta ekiplerimizle, sorunlara hızlıca müdahale edebilecek ve vatandaşlarımızın beklentilerini daha hızlı karşılayabileceğiz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat’ımızda ilkleri başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Motorize Zabıta ekipleri için son teknolojiyle donatılmış iki motosiklet alındığını belirten Başkan Yazıcıoğlu, bu adımın Tokat’ta önemli bir fark oluşturacağına dikkat çekti. Motosikletlerin, özellikle dar sokaklar ve yoğun bölgelerde etkin bir şekilde görev alarak şehir içindeki trafik düzenini sağlamaya ve denetimlerin etkinliğini artırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.