Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını devam ettiren Uluslararası öğrencilere Ramazan yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkmenistan, Çad, Senegal, Suriye ve Gambiya’dan gelen öğrenciler Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi’nde Ramazan yardım kolilerini teslim aldı. Uluslararası İlişkiler Koordinatör yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melih Taştan yaptığı açıklamada “ TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz öncülüğünde Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilere Ramazan yardım kolisi hazırlandı. 50 öğrenciye bu kolilerin dağıtımını gerçekleştirdik. Yardım kolisi hazırlanmasında destek veren başta TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Sözen ve Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.