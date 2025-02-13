Tokat’a 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gözova Ortaokulu’nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 45 öğrenci, "Köyümüzden Dünyaya" projesiyle 10 farklı dilde şarkı söyleyerek kültürler arası bir köprü kuruyor.

Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin yürüttüğü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline örnek olan bir projeyi hayata geçirdi. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gözova Ortaokulu’nda hayata geçirilen ’Okulumda Müzik’ projesi büyük bir heyecanla devam ediyor. Proje çerçevesinde okulda eğitim gören 45 öğrenci, ’Köyümüzden Dünyaya’ adlı koro çalışmasında 10 farklı dilde şarkılar seslendirecek. Proje koordinatörlüğünü Murat Ağıl ve proje yürütücülüğünü ise müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç’in üstlendiği proje ile öğrenciler Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Arapça, Yunanca ve Almanca olmak üzere 10 farklı dilde şarkı söyleyerek kültürler arası bir köprü kuracak. Bu projeyle çocukların farklı ülkeleri tanıması ve çeşitli dillerde şarkı söylemeleri sağlanacak.

"Müzik, çocuklarımızın ufkunu genişletecek"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Bu projeyle sadece çocuklarımıza bilgi yüklemekle kalmıyoruz, onların kişiliklerinin ve kimliklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Sanatsal faaliyetler, özellikle müzik, çocuklarımızın ufkunu genişletecek ve vizyonlarını geliştirecek" dedi.

"Diğer ülkelerin kültürlerini müzikle kültürlerini öğrenmek çalışsınlar"

Müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç ise projeyle ilgili olarak, "Amacımız, çocukların dünya müziklerini kavrayıp anlamalarını sağlamak. 10 farklı dilde şarkılar söyleterek, onların diğer ülkelerin kültürlerini müzikle anlamalarına yardımcı oluyoruz. Kendi müziğimizi de unutmadan, dünya müziklerine açılmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise projeye katılmaktan oldukça mutlu olduklarını ve farklı dillerde şarkı söylemenin heyecan verici olduğunu belirtti. Öğrencilerin, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda konser vermeyi hedeflediği bu anlamlı projeyle hem kendi kültürlerini hem de diğer ülkelerin kültürlerini müzik aracılığıyla öğrenmiş olacaklar.