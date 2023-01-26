Tokat’ta 7 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında ev, traktör ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tokat’ta 7 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında ev, traktör ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın; Tokat merkeze bağlı Kızık Köyünde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların dumanı görerek ihbarı üzerin bölgeye Tokat ve Çamlıbel Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan yangını söndürmek için köy halkı da seferber oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev ile park halinde bulunan traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangıda ahırın samanlığı da büyük ölçüde zarar gördü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibi Muhittin Karabacak, yangından hiçbir şeyini kurtaramadığını, traktörünün de yandığını belirterek, “Yapacak bir şey yok, çoluğum çocuğum sağ. Rabbim razı olsun komşularımdan” dedi.

Köy muhtarı Necmettin Erdoğan ise biranda alevlere teslim olan yangında hasarın büyük olduğunu söyledi. Kış günü evsiz kalan köylüye yardım eli uzatılması için çağrıda bulunan Muhtar Erdoğan, kendilerinin ellerinden gediği kadar yardımcı olacaklarını söyledi.