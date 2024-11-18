Tokat’ta bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli polis, sulama kanalındaki aracı içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün Niksar ilçesinde evinden çıkan emekli polis memuru Şükrü Daştan’dan (66) bir daha haber alamayan ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Şahinli-Mahmudiye yolu üzerindeki sulama kanalında yaptıkları aramada sazlıkların arasında 35 ANR 848 plakalı Hyundai marka aracı tespit etti. Kanaldaki aracın içerisinde yapılan incelemede Daştan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şükrü Daştan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.