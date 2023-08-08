Kavurucu sıcaklardan bunalan Turhallı vatandaşlar, Turhal Belediyesine ait açık ve kapalı havuzlarda serinliyor.

Turhal ilçesinde kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği bu günlerde, Turhallılar için bir serinleme noktası olan belediyeye ait yüzme havuzları hizmet vermeye devam ediyor. Turhal Belediyesi, iki farklı yüzme havuzu ile hem spor yapmak isteyenleri hem de serinlemek isteyenleri ağırlıyor. Zile yolu üzerinde bulunan açık yüzme havuzu haftanın her günü, erkek ziyaretçilere hizmet sunuyor. Osman Gazi Mahallesinde bulunan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ise cumartesi günleri yalnızca erkeklere açık olacak şekilde haftanın altı günü boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Haftanın her günü kesintisiz hizmet vermesini planladık"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşları havuzlara davet ederek, "Havaların giderek sıcaklaştığı bu dönemde vatandaşlarımızın serinlemek ve spor yapmak için yüzme havuzlarımızı tercih etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Halkımızın sağlığını ve refahını ön planda tutarak, iki farklı havuzumuzun haftanın her günü kesintisiz hizmet vermesini planladık" şeklinde konuştu.