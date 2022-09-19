Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası’nda kavak ağacı meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Munise Nazik (40), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan C.N. (57), Y.N. (29), T.N. (23) ve A.N. (77), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesine sevk edildi.

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı

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