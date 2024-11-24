Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.