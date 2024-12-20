Tokat’ta kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Çorum’a uğurlandı.

Tokat’ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören yapıldı. Dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Karasakal’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak belediyeye ait cenaze nakil aracıyla İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Tören ve duanın ardından Karasakal’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum’a gönderildi.