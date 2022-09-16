Tokat’ta bir şahsın evinde yapılan aramada kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Tokat’ta bir şahsın evinde yapılan aramada kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yurtdışı yapımı yasadışı silah sakladığı duyumu alarak operasyon düzenledi. Kemalpaşa köyünde ikamet eden E.A. (45) şahsın evinde eklentilerinde ve araçlarında aram yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 7.62 mm çapında AK-47 kalaşnikof marka tüfek, 1 adet 9 mm çapında Brownıng marka tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör, 28 adet tabanca fişeği mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.