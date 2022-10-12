Tokat’ta kaçak alkol üretimi yapılan adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Tokat’ta kaçak alkol üretimi yapılan adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bu ilçede dağ taş ceviz Bu ilçede dağ taş ceviz

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen adreslere eş zaman operasyon düzenledi. Tokat merkez ve Niksar ilçesinde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 35 kilogram fermente halinde alkol mamulü, 205 litre kaçak alkol, 5 litre kaçak viski, 3 adet alkol damıtma makinesi, alkol üretiminde kullanılan ocak, bakır kazan ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.