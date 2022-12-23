Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu düzenledikleri operasyonda, 9 şüpheli şahsı izinsiz kazı yaptıkları esnada dedektör ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladılar.

Otomobil alev topuna döndü, o anlar kameraya yansıdı

Otomobil alev topuna döndü, o anlar kameraya yansıdı

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