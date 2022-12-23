Tokat’tın Başçiftlik ilçesinde izinsiz kazı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat’tın Başçiftlik ilçesinde izinsiz kazı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Başçiftlik İlçesi kırsal alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu düzenledikleri operasyonda, 9 şüpheli şahsı izinsiz kazı yaptıkları esnada dedektör ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladılar.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.