Tokat’ın Turhal ilçesinde Koza Holding’e bağlı Özdemir Antimuan Madencilik firmasında çalışan 31 işçinin işten çıkartılmasının ardından başlayan işçi eyleminde 2. güne girildi.

FETÖ’den işlem görüp 2016 yılında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararla TMSF’ye daha sonra da Hazine’ye devredilen Koza Holding’e bağlı Özdemir Antimuan Madencilik tarafından Tokat’ın Turhal ilçesinde işletilen madende küçülmeye gitmesinden dolayı 31 işçi işten çıkartıldı. İşten çıkartılan işçiler geçtiğimiz gün maden önünde eylem başlattı. İşçiler eylemlerine bugünde devam etti. İşçiler kendilerine hiç bir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldıkmarını, işe giderken telefonla aranarak çıkış bilgisinin kendilerine verildiğini belirttiler.

"3 maden de kapatıldı"

Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk’ün açtığı madende böyle bir işlem yapılmasının doğru olmadığını söyleyen madende yetkili olan sendika başkanı Cemil Güven, "2012 yılının temmuz ayında bir işçi arkadaşımız iş kazasından vefat etti. Sanki bu arkadaşımız ölümün ötesinde dünyaya bir suç işlemiş gibi 3 maden de kapatıldı. Bu ayın 25 itibariyle buradaki işçi arkadaşlara çıkış verildi. Hiç bir gerekçe gösterilmeden yapıldı. Burası 2021 yılında 180 kişiyle çalışıyordu şuan 51 kişi kaldı. En son ne olduysa 5 kişiyi geri işe aldılar. Burası ekonomik sebeplerden dolayı böyle olmuyor. Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün zorluklarla açtırdığı bir işletme, şuan bunu çok manidar buluyorum. Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk’ün açtığı bir işletmeden işçi çıkartıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Buradaki herkesin çıkış verildi"

İşletme müdürü tarafından hedef aldıklarını söyleyen sendika işçi temsilcisi Güven Kaya, "Buradaki herkese çıkış verildi. Biz buraya ekmek parası kazanmaya geliyoruz. Biz hakkımızı aradığımız için işletme müdürümüz tarafından hedef alındık. Üst kısımlara da bu şekilde gönderildi. Biz kesinlikle sonuna kadar direneceğiz. Biz devletimize, güvenlik güçlerimize karşı gelmeden, onlara zorluk çıkarmadan hakkımızı aramaya kararlıyız" dedi.

İşten çıkartıldıklarını serviste öğrendiler

Sabah servisle işe giderken işten çıkarıldıklarını söyleyen işçi Mehmet Yürür, "Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. İyi niyetli bir çıkış değil, iyi niyetli olsaydı zor zamanlardan geçtiğimizi söyler ve bizi durumu anlatırlardı. O zaman ben gideyim de burası işlemeye devam etsin diyerek iş bırakacak birçok arkadaşımız olurdu. Ancak burası bu yolu seçmek yerine sabah iş servisinde herkesi arayıp işe gelmeyin sizin işiniz bitti diyerek bizi kapının önüne koyma peşindeler. İyi niyet görmediğimiz için bizde iyi bir yaklaşım sarf etmiyoruz. Ben 6 yalımda babama dedeme azık getiriyordum, ben burada büyüdüm. Ben olmazsam bile diğer arkadaşımın çocuğu çalışsın istiyorum. Burası Atatürk’ten kaldı bize, buranın böyle olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.