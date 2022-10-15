Edinilen bilgiye göre kaza; Şehit Birol Yavuz caddesinde meydana geldi. Mehmet S. (33) idaresindeki 60 AAN 380 plakalı Ford Focus marka otomobil ara sokaktan yola çıkan Ali Y. (72) idaresindeki 58 NS 176 Lada marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat’ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi

Tokat’ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi

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