Tokat’ın Niksar ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yusufşah Mahallesi Bennak Sokak’ta bulunan 2 katlı evde çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında evin bahçesinde bulunan 6 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde incelemede bulunan İlçe Kaymakamı İlhami Doğan, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Kaymakam Doğan, "Ekiplerimiz yangına müdahale ettiler, çok şükür yangında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Evde kimsenin olmadığı bir esnada yangın çıkmış. Vatandaşlarımız bu havalarda çok dikkatli olsunlar özellikle soba olaylarında, bacalardan çıkabilecek yangına karşı. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Kaymakam Doğan ayrıca yangın mahallinden kurtarılan yavru köpeklerin belediye hayvan barınağına götürülerek bakım altına alınacaklarını aktardı.