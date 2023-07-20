Tokat’ın Reşadiye ilçesinde baraj gölünde bulunan cesedin kayıp olarak aranan Barış Çatal’a ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kelkit Çayı üzerindeki HES barajında bulunan erkek cesedinin, kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Barış Çatal’a ait olduğu tespit edildi. Ailesin kayıp olarak ihbarda bulunduğu Çatal’ın cenazesi Emirşeyhyakup Mahallesi’nde kılanan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Kelkit Çayı üzerinde bulunan HES baraj gölünde suyun içerisinde hareketsiz kişiyi gören vatandaşlar ihbarda bulunmuştu. İhbarın üzerine bölgeye 112 sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.