Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat Çevre Yolu Erenler köprü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeni ile aralarında öğrenci servisinin de olduğu 6 araç duramayarak bir birine çarptı. Otomobillerden birisi çarpmanın etkisi ile yoldan savrularak kaldırıma çıktı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı. Yolda kara yolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
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