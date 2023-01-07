Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde gizli buzlanma nedeni ile hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde gizli buzlanma nedeni ile hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşilyurt ilçesi Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. S. K (40) idaresindeki 60 HK 924 plakalı otomobil ile M. K (36) idaresindeki 66 DD 637 plakalı hafif ticari yoldaki gizli buzlanma neden ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.