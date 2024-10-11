Tokat’ta 18 bini aşkın öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Tokat merkez ve Erbaa ilçesindeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen trafik eğitimleri kapsamında, 14 bin 429 öğrenciye "Trafik Kavramı", "Trafik Kuralları", "Yaya Önceliği" ve "Yaya ve Okul Geçitlerinin Kullanımı" konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler, okullarda düzenlenirken, 4 bin 228 öğrenci ise il merkezi ve Erbaa ilçesindeki Trafik Eğitim Parkı’nda çeşitli hediyeler eşliğinde eğitim aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar öğrencilere yönelik bu trafik eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.