Türk Milletinin ve Tokat’ın gururu Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 123. yıl dönümünde Gazi Osman Paşa Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Osman Paşa Müzesi’nde düzenlenen törene Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve il protokolü katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gazi Osman Paşa’nın kendisi için iki önemli özelliği olduğunu ifade eden Vali Hatipoğlu, “İstanbul’da Gazi Osman Paşa’nın adıyla onurlanmış olan ilçede görev yaptım. Oradan da O’nun doğduğu, büyüdüğü memlekete Tokat’a vali olarak atandım” dedi.