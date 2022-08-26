Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali çerçevesinde ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, konser verdi. Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumunda hayranlarıyla buluşan şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere katılan vatandaşlar, Irmak Arıcı’nın seslendirdiği parçalar eşliğinde doyasıyla eğlendi.

Tokat’ta ilk kez düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Irmak Arıcı verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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