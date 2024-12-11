Tokat’ta yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düşen araçtaki bir kişi sürünerek yanmaktan son anda kurtuldu. Yaralının araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil alev aldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat’ın Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesi yolu üzerindeki Tepe mevkiinde, park halindeyken hareket ederek 200 metre yükseklikten aşağıya uçan araçtaki 2 kişi ölümden döndü. Araç içerisinde bulunan S.G., kazanın hemen ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Araçta sıkışan diğer kişi O.M. ise bacağından ağır yaralanmasına rağmen sürünerek araçtan uzaklaşmayı başardı. Kısa bir süre sonra araç alev aldı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılan O.M.’nin bacağında kırık olduğu tespit edilirken, S.G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.