Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler il merkezinde faaliyet gösteren fırın ve marketlerde gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler il merkezinde faaliyet gösteren fırın ve marketlerde gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Tokat Belediyesi zabıta ekiplerinin fırın ve marketlerde belli periyotlarla gerçekleştirdiği ekmek gramaj ve hijyen denetimleri devam ediyor. Zabıta ekiplerinin bugün yaptığı denetimlerde, unlu mamuller üretimi yapılan işletmelerde genel olarak 200 gram gramaj kuralına uygun üretim yapıldığı tespit edildi. Eksik gramaj tespit edilen işletmelerde yasal uyarı ve işlemler gerçekleştirildi.

“Bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz”

Tokat halkının hijyenle ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam ettiğini dile getiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Birçok alanda olduğu gibi fırın ve marketlerde de zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerini gerçekleştiriyor. Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız çalışmalarda halkımızın hijyenik bir ortamda üretilen ekmekleri temin etmesini ve aldıkları ekmeklerin uygun gramajın altında olmamasını önemsiyoruz. Tokatlı üreticilerimizin genel olarak uygun koşullar ve uygun gramajlarda üretim yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden koşullar veya düşük ekmek gramajları gibi durumlarla karşılaştıkları takdirde gerekli tedbir ve işlemlerin yapılması için bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz” dedi.