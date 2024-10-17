Tokat’taki Kızkayası Yaylası’nda aniden başlayan dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken, hayvanlarını otlatan çoban zor anlar yaşadı.
Turhal ilçesine bağlı Kızkayası Yaylası’nda bir çoban, küçükbaş hayvanlarını otlatırken aniden başlayan dolu yağışı zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran dolu, yaylanın yemyeşil otlarını tamamen beyaz örtüyle kapladı. Şiddetli dolu yağışına yakalanan koyun ve kuzular, birbirlerine sokularak korunmaya çalıştı. Yaşanan anlar, çobanın cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: iha