Tokat’ın Erbaa ilçesinde doktoru darp eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde doktoru darp eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Tokat Erbaa Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre, annesi Y.Y.’yi randevusuz tedavi ettirmek isteyen Cafer Yılmaz (47) ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sonrası hasta yakını doktor Ergin’e saldırdı. Saldırıya uğrayan doktoru sağlık çalışanları ve hasta yakınları kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri hastaneye gelerek şahsı gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Polis ekipleri tarafından adliyeden cezaevine götürülen Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.