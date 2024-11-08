Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kırsal bölgelerde ağız ve diş sağlığı hizmetine erişimi kolaylaştıran sosyal sorumluluk projeleriyle toplum sağlığına katkı sağlıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, kırsal bölgelerde ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için hayata geçirdiği “Ağız ve Diş Sağlığına Engelsiz Erişim: Üniversitemizden Köylerimize Diş Sağlığı İçin Mobil Çözüm” projesinin ikinci etabını Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde başarıyla tamamladı. Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce ve Koordinatör Doç. Dr. Tuba Karabey’in öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, diş hekimliği fakültesi öğrencileri köy halkına gönüllü sağlık hizmeti sundu. Hastanelere ulaşımda zorluk çeken köy sakinlerine diş sağlığı taramaları ve tedavileri sağlanarak, ağız sağlığının korunması ve bilgilendirilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu. Proje hem öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkı hem de topluma doğrudan hizmet sunulmasını sağladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleriyle köylerdeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaya ve yerel halkın sağlık ihtiyaçlarına çözüm getirmeye devam ediyor.