Tokat’ta gençlerin dijital girişimcilik becerilerini geliştirmek ve bölgenin dijital oyun sektöründe ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle düzenlenen “Dijital Girişimcilik: Oyun Geliştirme Atölyesi” yoğun ilgi gördü.

OKA’nın Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kurulmuş Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-BİTOKA salonunda gerçekleştirilen atölye, başvuru yapan 60 genç arasından eğitim almaya hak kazanan 24 katılımcıyla 2 Aralık’ta başladı. Eğitimlerde, “Unreal Engine ile Oyun Geliştirme” ve “XR Uygulama Geliştirme” gibi alanlara odaklanılarak, oyun tasarımı ve uygulama geliştirme süreçlerine dair kapsamlı bilgiler sunuluyor. 19 Aralık’a kadar toplamda 48 saat sürecek bu eğitim programı, katılımcılara ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyim kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca gençlere, dijital oyun sektöründe nitelikli iş gücü haline gelmelerinin yanı sıra, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak yenilikçi projeler üretme fırsatı tanıyor.

Oyun Geliştirme Atölyesi, Tokat’ın dijital dönüşüm yolunda attığı önemli bir adım olarak öne çıkarken, gençlerin dijital becerilerini geliştirme ve sektörde fark oluşturma hedeflerine güçlü bir destek sunuyor.