Tokat’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı dolayısı ile düzenlenen fener alayı yoğun ilgi gördü.

Tokat’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı dolayısı ile düzenlenen fener alayı yoğun ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile düzenlenen fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Tokat Belediyesi bandosu eşliğinde vatandaşlar ellerinde meşalelerle yürüdü. Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda yapılan yürüyüş tarihi Hıdırlık Köprüsü’nde son buldu. Tarihi köprü üzerinden yapılan havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonu kamerası ile gecenin karanlığını aydınlatan görüntüleri kaydetti. Ellerinde Türk bayrakları ile kutlamalara katılan ikiz kardeş Yavuz ve Fatih Can, birlikte bayram heyecanı yaşadıklarını söyledi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise kentte 7’den 70’e vatandaşların katılımı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandığını söyledi