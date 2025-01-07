Tokat’ta, çığ riski bulunmayan ve kaliteli pistleriyle çeken Yıldız Dağı Kayak Merkezi tur acentelerine tanıtıldı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Genel Müdürü Mustafa Altun, Tokat’ta tur gezileri düzenleyen acente yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya Tokat Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek ile Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan da katıldı. Toplantıda, Yıldız Dağı Kayak Merkezi hakkında detaylı bilgi sunan Altun, tur şirketlerinin istek ve taleplerini dinleyerek merkezin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Altun, Yıldız Dağı’nın Türkiye’deki çığ riski olmayan nadir kayak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, güvenlik konusunda önemli bir avantaj sunduklarını belirtti. Ayrıca, merkezin gece kayağı gibi farklı aktivitelerle sunduğu görsel zenginliklere de dikkat çekti. Altun, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin sahip olduğu suni karlama sistemleri sayesinde sezonu erken açabildiklerini ve geç kapatabildiklerini ifade etti. Tokat’a 75 kilometre mesafede bulunan Yıldız Dağı, Sivas ile Tokat’ın tam ortasında yer alıyor. Altun, Tokat’taki kayakseverlere Yıldız Dağı’nı keşfetmeleri çağrısında bulundu ve merkezin sunduğu güvenli kayak deneyimine dikkat çekti.

Bugüne kadar 10 yıllık süreçte hiçbir çığ olayının yaşanmadığını belirten Altun, bu durumun Yıldız Dağı’nın güvenli bir kayak merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Toplantı, Tokat’taki tur operatörlerinin Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne olan ilgisini artırma ve kayak turizmini daha sağlıklı bir şekilde geliştirme adına verimli bir şekilde tamamlandı.