Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi yaz tatilinde çocuklarla doldu taştı.

Tokat Belediyesi Yeşil Irmak Bilgi Evi’nde yaz boyunca çocukların hem bilgilerini geliştirmek hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 29 farklı branşta kurs açıldı. Gitar, keman, bağlama kursları gibi müzik kurslarının yanında Kur’anı Kerim, diksiyon, drama, oryantirink, satranç gibi kurslar da yer alıyor. Yeşilırmak Bilgi Evi’nde açılan yaz kurslarında yaklaşık 500 öğrenci bir çok branşta eğitim alarak ve düzenlenen etkinliklere katılarak yaz aylarını en güzel şekilde değerlendiriyor. Güzel havaların etkisiyle sınıflara sığmayan çocuklar, bilgi evi bahçesinde yaptıkları ders etkinliğinde hem güzel havanın hem öğrenmenin tadına varıyor.