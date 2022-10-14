Emniyet birimlerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda ikametin bodrum katında yapılan aramalarda, bandrolsüz 100 bin adet boş makaron ve 16 kilogram tütün ile, suç unsuru çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından, il merkezinde bir kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Tokat’ta 100 bin adet boş makaron ele geçirildi.

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