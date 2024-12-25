Tokat’ta jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte alkollü içki operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan son operasyonda bin 220 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkarayün köyünde 66 yaşındaki H.B. adlı şahsın evinde arama yaptı. Ekiplerin aramaları sonucunda bin 220 litre sahte alkollü içki ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan 1 adet aparat geçirdi. Ele geçirilen sahte alkol ve şişeleri imha edilirken şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada bu ve benzeri olaylara karşı çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.