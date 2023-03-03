Tokat Belediyesi meclis toplantısında, il merkezindeki afet ve deprem risklerinin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Tokat Belediyesi meclis toplantısında, il merkezindeki afet ve deprem risklerinin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu yıkım ve kayıplar Tokat’ta yaşanabilecek muhtemel bir deprem felaketine karşı alınacak tedbirler konusunda Tokat Belediyesi’ni harekete geçirdi. Kuzey Anadolu Fay Hattına yakınlığı ve içinden fay hattı geçmesi sebebiyle Tokat Belediyesi tarafından afete karşı alınacak tedbirler için komisyon kuruldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 6 Şubat depreminin bir milat olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra deprem felaketi başta olmak üzere felaketlerle ilgili bütün şehirlerimiz eylem planlarını, gerekli risk analizlerini yapacaklardır ve birçok çalışma içerisine girilecektir. Belki de önümüzdeki beş yıl şehirlerimizin imarı ile iştigal ettiğimiz bir süreç olacak. Bu anlamda biz de belediye meclisimizce aldığımız kararla Tokat Afet ve Deprem Araştırma Komisyonu adıyla bir geçici komisyon kurduk” dedi.

Tokat Afet ve Deprem Araştırma Komisyonunun önemli ödev ve görevlerinin olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Komisyonumuz Tokat’taki binalarla ilgili hangi tarihlerde yapıldığı, depremle ilgili nasıl riskler taşıyabileceği ilgili birtakım çalışmalar ortaya koyacaklar. Bunun yanında yeni sağlam zeminli imar alanlarının tespit edilmesi noktasında teklifler sunacaklar. Mevcut imar alanlarında muhtemel bir deprem durumunda zemin problemleri yaşayabileceğimiz yerlerin nereler olduğu konusunda çalışmalar gerçekleştirecekler. Bir deprem yaşanması durumunda hangi alanlarda çadır kurulabileceği ve nasıl müdahaleler yapılması gerektiği hususlarındaki çalışmaları bizlere önerecekler. Bu çalışmaları gerçekleştirirken mimar ve mühendis odaları, müteahhitlerle ve yapı denetim firmaları ile toplantılar gerçekleştirerek üç ay sürecek bir çalışma ile bir rapor hazırlayıp sunacaklar. Bizler de belediyemizce yapacağımız çalışmaları, önümüzdeki günlerde bakanlığımızın isteyeceği hususları da içerisine alarak gerçekleştireceğiz. Rabbim hepimizi, bütün insanlığı afetlerden korusun” diye konuştu.