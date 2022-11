Tokat’ta, Milli Ağaçlandırma Günü’nde 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hac dağında düzenlenen fidan dikme programı kent protokolünü yanı sıra öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın ağaç dostu, çevre dostu ve yeşil dostu il olduğunu belirterek, "Tokat bütün cümleleri hak eden bunun gereğini yapan bir şehirdir. Her anlamda ağacına yeşiline doğasına sahip çıkan bir şehirdir. Bu bağlamda güçlü adımlar atıyoruz. Belediyemiz olarak her yıl 50 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Her yılın Kasım ayından başlayarak tahkimat ayına kadar ki süreçte yaklaşık 5 ayda 50 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yeşil Tokat cümlesini önemsiyoruz” dedi.

Yapılan etkinlikle yeşil şehir Tokat’ın yeşilinin daha da güçleneceğini ifade eden Başkan Eroğlu “ Bugün sadece Tokat’ımızda değil bütün il ve ilçelerimizde 1023 noktada yüz binlerce insanımız milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük etmesi, hedefler koyması son yıllarda ülkemizi birçok ülkenin yüzölçümünü aşan ormanlık alanlara kavuşturmasına sebep oldu. Bizler de şimdi dikeceğimiz fidanlarla şehrimizde ve ülkemizde ormanlık alanların daha da artmasına katkı sağlamış olacağız. Burada her yaştan insanımız fidan dikiyor. Bilhassa çocuklarımızın diktikleri bu fidanlarla Hac Dağı bölgemizin yeşillenmesi ayrı bir önem taşıyor. Büyüdüklerinde bu ağaçları gördükleri zaman çok güzel bir hatıra olarak bu güzel günü hatırlayacaklar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.