Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nca merkez, Turhal, Niksar, Zile, Pazar ve Yeşilyurt ilçelerinde 8 farklı adrese operasyon düzenledi, düzenlenen operasyonda tabanca ve kaçak alkol ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nca ateşli silahla işlenen suçların önlenmesi, düğün ve benzeri etkinliklerde silah kullanımının engellenmesi için harekete geçti. Silah ticareti ve sahte, kaçak alkolle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Tokat İl Jandarma Komutanlığı; merkez, Turhal, Niksar, Zile, Pazar ve Yeşilyurt ilçelerinde 8 adreste yaptığı aramada, 12 tabanca, 3 av tüfeği, 66 litre sahte alkol, 670 gram anason, 11 bin 600 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemler başlatıldı.