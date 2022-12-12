Tokat jandarma komutanlığında geçtiğimiz dönem 6 ikiz kardeşten sonra 4 ikiz asker vatani görevini yapıyor.

Tokat jandarma komutanlığında geçtiğimiz dönem 6 ikiz kardeşten sonra 4 ikiz asker vatani görevini yapıyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığında 3’ü tek yumurta ikizi olmak üzere 4 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor. Mersin, Ağrı, Hatay, Şanlıurfa ilerinden Mehmet ve Ali Ceylan, Fırat ve Ferhat Aktaş, Mert Işık ve Efe Işık ile Furkan ve Enes Han isimli ikiz kardeşler askerlik görevlerini Tokat İl Jandarma Komutanlığında yapıyor. Birlikte okula giden ikizler vatani görev yerlerinde de bir birlerinden ayrılmadı. Yüz benzerliğinin yanı sıra hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri komutanlarının tanıyıp ayırt etmesi çok kolay olmuyor.

İkiz askerler Vali Hatipoğlu ile birlikte yemek yedi

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda ikiz askerler Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ile birlikte yemek yedi. İl Jandarma Komutanlığı girişinde askerlerle tanışan Vali Hatipoğlu, bir süre askerlerle sohbet etti. Tek yumurta ikizlerinden Mehmet ve Ali Ceylan’ın aynı zamanda ikiz kız kardeşlerle evli olduğunu öğrenen Vali Hatipoğlu, askerlere vatani görevlerinde başarılar dileyerek, “Jandarmamız buradan güzel hatıralar biriktirerek ayrılacaktır. Bu anlamda askerlerimize vatani görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

ikizlerinden Mehmet ve Ali Ceylan ise acemi ve usta birliğinde birlikte görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.