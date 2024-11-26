Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çoban Serhan Çakmak, karla kaplı yayladan sürüsünü indirirken koyunlarına adeta açık hava konseri verdi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya Köyü’nde çobanlık yapan Serhan Çakmak, karla kaplı yayladan sürüsünü köye indirirken sıra dışı bir an yaşandı. Çakmak, yoğun kar yağışı altında koyunlarına açık hava konseri verdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydettiği bu anlar sosyal medyada ilgi gördü. Karla mücadeleyi eğlenceye çeviren çobanın görüntüleri, izleyenlere hem keyifli hem de düşündürücü anlar yaşattı.

Yaklaşık 50 santimetreyi bulan karın çileye dönüştüğünü belirten Çakmak, "Allah bu karda kışta herkesin yardımcısı olsun" dedi.