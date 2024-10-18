18 Mayıs tarihinde Tokat’ta bir bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğü ve 5’i asker 6 kişinin yaralandığı olayın davası görülmeye başlandı.

18 Mayıs tarihinde Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evinde, jandarma ekiplerinin eve girdilerdi sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban’nın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybederken Ahmet Karaçoban ile birlikte Uzman Çavuş M. A. (25), Jandarma Astsubay M. E. (32), Uzman Çavuş B. M. (30), Uzman Çavuş A. S. (28) ve Uzman Çavuş S. E. (28) ağır yaralanmıştı.

Olayın duruşması görülmeye başlandı

Bir kişinin öldüğü, 5’i asker 6 kişinin yaralandığı olayın duruşması Tokat Adliyesi 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Sanık T.Ö. tutuklu bulunduğu Erzincan’dan Tokat’a getirildi. Sanık İ.G. ise video bağlantı sistemi ile duruşmaya katıldı.